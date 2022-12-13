Оператор "Рускон" запустил регулярный морской сервис между Петербургом и Стамбулом

Маршрут призван перераспределить нагрузку между инфраструктурой южной и северо-западной части России.

Транспортный оператор "Рускон" (входит в ГК "Дело") запустил морской сервис между терминалом Global Ports в Петербурге и Стамбулом. Маршрут организован в партнёрстве с международной контейнерной судоходной компанией Mountain Air Shipping. Он призван перераспределить нагрузку между инфраструктурой южной и северо-западной части РФ. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

Первое торговое судно по маршруту уже стартовало в Северную столицу из Турции. Время в пути составляет 17 суток.

По словам главы "Рускона" Сергея Березкина, Турция на данный момент выступает одним из основных партнёров РФ в сфере торговли. Новый сервис будет обеспечивать эффективную логистику между странами.

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Фото: ВКонтакте / RUSCON ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ