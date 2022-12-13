Китайский автобренд VGV выйдет на петербургский рынок в 2023 году

Принадлежащее автохолдингу "Максимум" ООО "Новел Дистрибьюшн" ввезёт в страну первые 2 тыс. машин до конца декабря.

В III квартале 2023 года в Северной столице планируют запустить продажу китайских иномарок под брендом VGV. Первые 2 тыс. автомобилей в город завезёт дистрибьютор ООО "Новел Дистрибьюшн", принадлежащий владельцу холдинга "Максимум" Вадиму Арустамяну. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что организация подписала с VGV эксклюзивный контракт. Согласно документу, в будущем планируется расширение продаж на Москву и другие российские города-миллионники. К 2024 году объем продаж должен достигнуть 6 тыс. машин. Еще через 5 лет участники сделки рассчитывают выйти на оборот в 50 тыс. автомобилей.

Представители холдинга "Максимум" добавили, что с 1 октября для петербуржцев представят автомобили класса пикап, а с 1 января появятся модели SUV E класса на дизеле. Стоимость одной из моделей оценена менее чем в 2 млн рублей, однако это предварительные данные.

Ранее мы сообщили о том, что китайский автобренд BAW может появиться в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)