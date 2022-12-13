Китайский автобренд BAW может появиться в Петербурге

Поставки ожидаются к весне или лету.

Стало известно, что в Петербурге могут начать производить автомобили марки BAW из Китая. Сейчас компания ведет переговоры с одним из дилеров города. Об этом пишет Petrograd.

Старт производства зависит от того, насколько данные китайские автомобили популярный среди петербуржцев. При этом поставки ожидаются к весне или лету.

Ранее спрос на новые авто в Петербурге за январь увеличился на 19%. Судя по данным аналитиков, индекс рынка в городе оказался более благоприятным, чем показатели по России. Среди наиболее востребованных авто выделяют машины таких производителей, как LADA Chery, Exeed и Omoda, а также Changan. Последние 4 бренда родом из Китая.

Фото: Piter.tv