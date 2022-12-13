Спрос на новые авто в Петербурге за январь увеличился на 19%

Такие показатели были замечены впервые за шестилетний период.

За январь 2023 года в Северной столице на 19% возрос индекс контактирования новых автомобилей в дилерских центрах по сравнению с последним месяцем 2022-ого. Такие показатели были замечены впервые за шестилетний период. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Судя по данным аналитиков, индекс рынка в городе оказался более благоприятным, чем показатели по России. Среди наиболее востребованных авто выделяют машины таких производителей, как LADA Chery, Exeed и Omoda, а также Changan. Последние 4 бренда родом из Китая. Кроме того, Jaguar и Land Rover удалось нарастить долю на петербургском рынке на 1-2%. Спад на 10% и 9% соответственно произошёл у Renault и Hyundai. Кроме того, снизились показатели Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, KIA, Skoda, BMW и Audi.

В конце 2022 года на российский рынок также вышли "Москвич" и Evolute. Об их индексе контактирования в Петербурге можно будет судить к апрелю.

Ранее мы сообщили о том, что в России цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись.

Фото: Piter.TV