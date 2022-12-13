В России цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись

Цены на новые автомобили после повышения в середине 2022 года (до 70% на некоторые модели), сейчас ощутимо снизились, но так и не вернулись к прежним значениям.

Одним из неожиданных результатов сложного для автомобильного рынка 2022 года, стало уравнивание цен на подержанные и новые автомобили. Агрегатор 110km проанализировал динамику цен в регионах РФ на зарубежные и российские авто. Новые и б/у китайские автомобили держатся на одном уровне, подержанный Mercedes стабильно растет в цене, новая Lada Niva прибавила сразу 35%.

Цены на новые автомобили после повышения в середине 2022 года (до 70% на некоторые модели), сейчас ощутимо снизились, но так и не вернулись к прежним значениям. К январю 2023 года цены на подержанные и новые автомобили одной модели одного и того же года выпуска почти сравнялись. В некоторых случаях приобрести автомобиль с пробегом оказалось даже дороже, чем новый.

Среди возможных причин такой ситуации называют большой отложенный спрос, а также резкое сокращение предложений о продаже новых авто. Помимо этого, из-за проблем с ремонтом и обслуживанием автомобилей ушедших марок, многие потенциальные покупатели рассматривают модели отечественного или китайского производства.

Прогнозы аналитиков говорят, что в 2023 году новые автомобили продолжат дорожать, а параллельный импорт не сможет полностью удовлетворить текущий спрос. Поэтому вторичный рынок также не потеряет своей популярности.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге и Ленобласти в 2022 году продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 15%.

Фото: Piter.tv