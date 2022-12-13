В Петербурге и Ленобласти в 2022 году продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 15%

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Петербурге и Ленобласти составила 4 700 000 рублей.

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет в Петербурге и Ленинградской области в 2022 году. Продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 15% по сравнению с 2021 годом. Самыми востребованными моделями стали Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии и BMW X5. Пресс-релиз Авито Авто имеется в распоряжении Piter.tv.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Петербурге и Ленобласти составила 4 700 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 3% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе.

Согласно федеральным данным, в РФ продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет в 2022 году выросли на 55% по сравнению с 2021 годом.

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