Руководство Пулково попросило ФАС отменить регулирование тарифов

Воздушная гавань позиционирует себя как конкурент столичных аэропортов, а не монополист.

Руководство аэропорта Пулково обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отменить регулирование тарифов на внутренних рейсах. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Как отметили представители воздушной гавани, Пулково отрицает свою монополию на рынке, поскольку считает себя конкурентом столичных аэропортов. В свою очередь многие авиакомпании обеспокоены тем, что в случае отмены тарифов может произойти рост цен на билеты, сокращение прямых рейсов из Северной столицы и повышение тарифов в аэропортах Москвы. На это в Пулково подчёркивают, что тарифы для региональных рейсов не поднимаются последние 5 лет, а их доля в цене одного билета составляет не более 5%.

Издание напоминает, что ФАС регулирует базовые тарифы на взлёт-посадку, а также на предоставление терминала пассажирам, авиабезопасность,заправку и хранение авиакеросина.

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Фото: Piter.TV