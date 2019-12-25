Регистрация участников на молодежный форум "Ладога" почти завершен

В 2020 году мероприятие собрало рекордное количество участников.

В Ленинградской области почти завершен прием заявок на образовательный молодежный форум "Ладога". На данный момент на участие претендуют 1730 жителей 80 регионов, однако повезет только 780-ти. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что "избранные" участники будут разделены на 8 образовательных кластеров, в рамках которых они будут работать в течение недели. Все присутствующие будут обеспечены антисептическими средствами, масками и перчатками.

Ранее мы рассказали о том, что форум "Ладога" объявил грантовый конкурс на 1,5 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области