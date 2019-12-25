Молодежный форум "Ладога" объявил грантовый конкурс на 1,5 миллионов рублей

Средства пойдут на реализацию инновационных проектов.

На форуме "Ладога" в Ленинградской области начался прием заявок на конкурс грантов от Росмолодежи. Участники могут побороться за 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что в конкурсе могут принимать участие участники форума в возрасте от 18 до 30 лет. Подача заявок на платформе АИС "Молодежь России" продлится до 1 августа в нескольких номинациях. Среди них – развитие социальных лифтов, студенческая инициатива, молодежные СМИ и многое другое.

Победителям необходимо будет полностью завершить проекты с октября 2020 до сентября 2021 года.

Ранее мы рассказали о том, что школьница из Выборгского района одержала победу в конкурсе "Моя семья в годы войны".

Фото: ВКонтакте / ladogaforum