Школьница из Выборгского района одержала победу в конкурсе "Моя семья в годы войны"

Девочка представила лучшее сочинение.

В Ленинградской области состоялась церемония награждения региональных школьников-победителей в конкурсе сочинений и рисунков "Моя семья в годы войны". Среди ребят оказалась ученица старших классов "Приморского центра образования" Ксения Смирнова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Работа Кати "Еще остались письма с той войны..." признана лучшей среди сочинений на военную тематику. Наградил учеников губернатор Александр Дрозденко – он лично вручил призерам дипломы и подарки:

Невозможно строить настоящее и будущее, если не знать историю, о прошлом, о трагедиях, которые у нас произошли. Это как в любой семье, когда помнят о своих предках. Семья очень крепкая, когда она помнит свое генеалогическое древо хотя бы на несколько поколений, чтит и передает традиции. Такой и должна быть семья ленинградская. За это огромное спасибо родителям.

отметил глава региона

Конкурс "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" проходит в рамках празднования 75-летия Победы, Года Памяти и Славы в Российской Федерации и Года Победителей в регионе.

Всего в муниципальном этапе приняли участие 3177 участников, представившие 106 рисунков и 175 письменных работ.

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