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Регионы жалуются на отсутствие в продаже бесконтактных термометров

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Валентина Матвиенко поставила вопрос перед Михаилом Мурашко.

Регионы жалуются на отсутствие в продаже бесконтактных термометров. Об этом во время заседания в Совете Федерации заявила Валентина Матвиенко. Спикер СФ напомнила, что требования о наличии бесконтактных термометров считает правильными, но для их реализации надо обеспечить субъект РФ этим товаром. К соответствующим вопросом политик обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко

Вы с коллегами из Минпромторга разберитесь, кто выпускает, достаточно ли

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Валентина Матвиенко отметила, что из регионов поступает информация о росте стоимости бесконтактных термометров. Спикер СФ отметила, что человек готов купить бесконтактный термометр, как этого требует правительство, "но не может".

Матвиенко заявила о контроле над ситуацией с коронавирусом.

Теги: бесконтактный термометр, валентина матвиенко, регионы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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