В Совете Федерации считают, что Россия принимает меры на "опережение" распространения инфекции.

Валентина Матвиенко заявила о контроле над ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера Совета Федерации. Женщина отметила, что в стране принимаются меры, направленные на опережение распространения инфекции COVID-19. Они считает, что государство, президент и правительство принимают необходимые ограничения и меры поддержки, необходимые населению, а также их здоровью и жизни.

Как видите, это идет в плановом режиме, без сбоев. У нас все спокойно, без суеты. Тревожно, конечно, но ситуация полностью под контролем прокомментировала спикер Совета Федерации

Валентина Матвиенко добавила, что с точки зрения медиков, Россия успешно прошла проверку по борьбе с коронавирусом.

Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.