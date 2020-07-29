Всего на коммунальные субсидии в бюджете России предусмотрено 106 миллиардов рублей.

Регионы получат 9 миллиардов рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что девять миллиардов распределят между субъектами РФ, так как в 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях Деньги пойдут на льготы на оплату коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, а также тем гражданам, которые пострадали из-за радиационных или техногенных катастроф. Они, согласно закону, платят только 50% от счёта по ЖКХ. Вторую часть платит государство.

Всего на коммунальные субсидии в бюджете России предусмотрено 106 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в России могут снизить расходы семей на оплату услуг ЖКХ.