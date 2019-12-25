Работа в регионах должна возобновляться осторожно — с соблюдением мер безопасности.

Регионы подготовят планы открытия туристического сезона до 15 июня. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

До этого председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение подготовить план открытия туристической отрасли в стране. Чернышенко отметил, что данное поручение выполнено и указ отослан главам субъектов. Они разработают планы вместе с Ростуризмом, Минздравом и Роспотребнадзором.

Чернышенко подчеркнул, что работа в регионах должна возобновляться осторожно — с соблюдением мер безопасности.

Отметим, что с первого июня открылись санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. Вице-премьер рассказал, что в половине субъектов скоро начнут работать гостиницы — уже около 40 регионов соответствуют данному требованию.

Ранее в Крыму спрогнозировали дату начала туристического сезона.