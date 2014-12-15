Регионы России получат 20 млрд рублей на ускоренное строительство жилья

Часть денег пойдет на строительство инфраструктурных объектов.

Правительство России выделит порядка 20 млрд рублей на опережающее строительство нового жилья и инфраструктуры в регионах. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, 14 регионов заявили, что готовы раньше установленных сроков построить более 40 важных инфраструктурных объектов. Некоторые регионы сообщили, что приступят к ускоренному расселению россиян из аварийного жилья.

Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Большая часть - свыше 13 млрд рублей - пойдет именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жилье, - сказал Михаил Мишустин.

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