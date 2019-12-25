Названы основные версии крушения Ил-112В в Подмосковье

Во время совершения полета в одном из двигателей воздушного судна произошло возгорание.

Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время совершения полета в одном из двигателей воздушного судна произошло возгорание.

Перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал. из сообщения источника

Напомним, крушение Ил-112В произошло 17 августа в подмосковной Кубинке. В самолете находились три человека, по предварительной информации, выжить никому не удалось. На данный момент известно, что воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км.

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