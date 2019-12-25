Региональный оператор по обращению с отходами встретился с выборгскими предпринимателями

Представители малого и среднего бизнеса рассмотрели алгоритм заключения договоров, тариф, норматив, вопросы ответственности за организацию сбора мусора и варианты взаимодействия с региональным оператором.

В Выборге специалистами регионального оператора по обращению с отходами проведена консультация для предпринимателей. Встреча состоялась в Центре поддержки предпринимательства. Участие в мероприятии приняли представители администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Представители малого и среднего бизнеса рассмотрели алгоритм заключения договоров, тариф, норматив, вопросы ответственности за организацию сбора мусора и варианты взаимодействия с региональным оператором.

"Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" является региональным оператором и координирует все этапы обращения с отходами: сбор, транспортировку, утилизацию с 2019 года, во всех МО. Предприниматели и арендаторы нежилых помещений многоэтажных домов обязаны осуществлять обращение с отходами посредством регионального оператора. За нарушение требований действующего законодательства предусмотрен административный штраф в размере до 250 000 рублей в отношении юридических лиц и до 50 000 рублей в отношении индивидуальных предпринимателей.

На многочисленные вопросы выборгских предпринимателей ответила представитель регионального оператора Ольга Ханова. Также она поблагодарила администрацию муниципального образования за организацию приемной.

Сегодняшняя встреча с предпринимателями была организована по обращению в адрес администрации Выборгского района. Наиболее обсуждаемыми стали вопросы, касающиеся взаимодействия с Управляющей компанией по обращению с отходами и многочисленные обращения индивидуального характера. Елена Баронкина, зампредседателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района

Напоминаем, что в Выборге будет изменено движение автотранспорта на Смоляном мысе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО