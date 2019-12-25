В Выборге иначе будет организовано движение автотранспорта на Смоляном мысе

Сейчас проходит согласование схемы дорожного движения по установке дорожных знаков.

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Выборгского района единогласно утверждено предложение изменить схему дорожного движения на Смоляном мысе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По набережной Адмирала Апраксина (после съезда с Крепостного моста) будет введено одностороннее движение до пересечения с улицей Штурма. Двусторонним станет движение автотранспорта по улице Штурма. Для этого там уже расширили проезжую часть. Благодаря этому там откроется возможность парковать машины. Около здания Ленинградского областного архива оборудована парковка.

Сейчас проходит согласование схемы дорожного движения по установке дорожных знаков. Планируется, что новые правила вступят в силу в этом году, после завершения работ на улице Штурма.

Также изменения будут внесены в организацию автомобильного движения к Монрепо.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО