Региональный Комтранс просит добавить на 2021 год 15 млрд рублей

В базовом варианте бюджета на следующий год выделено 51,9 миллиарда рублей.

В среду, 9 сентября, стало известно, что комитету по транспорту не хватает еще 14,7 миллиарда рублей на расходы в 2021 году.

Потребность в добавке средств обсудили сегодня в последний день нулевых чтений бюджета. Об этом сообщила "Фонтанка". Так, 3,5 миллиарда потребовалось перевозчикам. Такие цифры подсчитаны из условий падения пассажиропотока, который восстановился примерно на 80%: на следующий год прогнозируют загруженность транспорта на 90% по сравнению с показателями 2019 года. Также растут и расходы. Помимо этого, 355 миллионов потратят в рамках концессионнного соглашения на трамвайную сеть "Чижик". К тому же чиновники в базовом объеме учитывают закупку только автобусов, когда как на закупку вагонов метро подают заявку по 6–7 млрд в год.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали изменение пассажиропотока.

Фото: Piter.TV