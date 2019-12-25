В Петербурге зафиксировали изменение пассажиропотока

Он начинает возвращаться к докоронавирусным показателям.

С началом учебного года пассажиропоток в петербургском транспорте впервые с начала пандемии приблизился к докоронавирусным показателям. Уже 4 сентября в метро спустились 1,9 миллиона человек, что в тоже время на 19% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

В тот же день маршрутами ГУП "Пассажиравтотранс" и ГУП "Горэлектротранс" воспользовались 704 тысячи и 693 тысячи пассажиров соответственно. В выходные дни в метро по-прежнему спускаются очень мало людей, меньше одного миллиона.

Пассажиропоток в петербургском транспорте начал падать с началом пандемии. В начале апреля метро ежедневно пользовались до 318 тысяч пассажиров.

В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV