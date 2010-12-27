На данный момент чиновники занимаются определением зон подтопления.

Региональные власти займутся определением береговой линии Невы на территории Ленобласти и внесением её в государственный водный реестр и ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом пишет Online47 со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам Павла Немчинова.

Почти 3 недели назад сведения были готовы к внесению в государственный водный реестр. Сейчас власти занимаются документацией, а именно внесением поправок в правоустанавливающие бумаги на местном и региональном уровне.

Павел Немчинов заверил, что весь пакет документов будет собран до конца текущего года. Затем бумаги будут отправлены в инстанции федерального значения.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе обнаружена несанкционированная свалка овощей и фруктов.

Фото: pixabay.com