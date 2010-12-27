Выборгские медики получили благодарность за работу во время ЧМ-2018

Медицинскую помощь областные медики были готовы оказать не только хорватской сборной (они тренировались в Рощино), но и болельщикам во время матчей и тренировок.

Комитету по здравоохранению Ленинградской области и территориальному Центру медицины катастроф объявлена благодарность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Благодарность выразил министр здравоохранения РФ за организацию медобеспечения Чемпионату мира по футболу — 2018. В Выборгском районе принимали одну из команд-участниц – сборную Хорватии. Для тренировок футболистов использовался стадион "Рощино Арена".

До начала спортивных соревнований, сотрудники прошли обучение тренеров-преподавателей протоколу FIFA по оказанию экстренной медицинской помощи на игровом поле. Все дни хорватские игроки сопровождались машинами скорой помощи, в которых, помимо медиков и водителя, дежурили англоговорящие волонтеры.

Медики Ленинградской областной клинической больницы, Выборгской межрайонной и Рощинской районной больниц принимали в круглосуточном режиме и футболистов, и болельщиков. Дополнительно было организовано дежурство двух вертолетов Национальной службы санитарной авиации – в Кронштадте и в Пулково. Работу скорой выстроили так, что в случае ЧС, к месту происшествия могло быть направлено до 10 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что новый футбольный клуб "Ленинградец" будет тренироваться в Рощино.

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