Новый футбольный клуб "Ленинградец" будет тренироваться в Рощино

В Рощино тренировались серебряные призеры ЧМ-2018 по футболу - сборная Хорватии.

Сегодня, 17 июля, состоялась пресс-конференция-презентация в Доме правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

После того, как клуб "Тосно" прекратил свое существование (клуб расформирован из-за долгов), новый футбольный клуб "Ленинградец" быстро взял их обязанности на себя. Администрация области вошла в состав акционеров новой команды и готовит к открытию сеть детско-юношеских футбольных школ. Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко считает, что новый клуб пришел в отечественный футбол всерьез и надолго.

Для меня важен не только профессиональный клуб, а важна возможность создать пирамиду, где команда мастеров — наверху, а отделения детско-спортивных школ — внизу. Александр Дрозденко, глава региона

Футбольный клуб не будет финансироваться из бюджета Ленобласти, доля администрации в уставном капитале будет представлена материальной базой – в перспективе главной базой для тренировок и матчей команды должна стать "Рощино-Арена". Там в этом году побывали серебряные призеры ЧМ-2018 (Хорватия уступила в финале Франции со счетом 2:4)

У нас там проживали хорваты. Результат налицо, и это уже история. Александр Дрозденко, глава региона

Также руководство нового футбольного клуба "Ленинградец" хочет формировать команду воспитанниками областных и петербургских футбольных школ. Клуб уже подписал соответствующее соглашение с футбольной школой "Зенит".

Наша задача — искать новых Черышевых в Ленинградской области. Александр Дрозденко, глава региона

Уже завтра, 18 июля, "Ленинградец" сыграет против ФК "Локомотив-Казанка" в рамках чемпионата страны.

В начале месяца команда "Ленинградец" начала подготовку к первому сезону.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области