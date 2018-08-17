"Спасибо!": Уилл Смит выпустил видео о своей поездке в Россию на ЧМ 2018

В видеоблоге актер поделился своими впечатлениями о России, Москве и организации ЧМ 2018.

Сегодня на официальном канале Уилла Смита появилось видео, в котором актер рассказывает о своей поездке в Россию на открытие Чемпионата Мира по футболу 2018.

Уилл Смит пробыл в Москве 48 часов, о которых и говорится в видео. За это время актер прокатился по улицам столицы России. Погулял по Красной Площади. Ему было приятно, что его узнают. А также Уилл Смит показал, как проходили репетиции открытия этого грандиозного события. В заключительной части видео автор видео сказал, что Чемпионат Мира в России запомнился ему прекрасными людьми, новыми друзьями и поблагодарил по-русски "спасибо!".

Полное видео продолжительностью 11 минут можно посмотреть на YouTube/Will Smith.

Видео: YouTube/Will Smith