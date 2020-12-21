Директорам производственной сферы представили нового главврача Выборгской межрайонной больницы

До этого он 15 лет возглавлял железнодорожную больницу в Выборге.

В Выборге прошло первое после летнего перерыва заседание директоров производственной сферы Выборгского района. В нем приняли участие первый замглавы районной администрации Михаил Павлов, председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова. Вел совещание председатель Совета Александр Курбанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе встречи собравшимся был представлен новый главврач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв, приступивший к обязанностям в августе 2021 года. До этого он 15 лет возглавлял железнодорожную больницу в Выборге.

Олег Карасёв рассказал, что в Выборгском районе продолжается прививочная кампания от коронавируса. В настоящее время в медицинских учреждениях в наличии вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Обращаясь к руководителям предприятий, главный врач межрайонной больницы попросил их настоятельно рекомендовать работникам пройти вакцинацию.

Наряду с вакцинацией от коронавируса полным ходом в районе идет прививочная кампания против гриппа. Главное, чтобы между последней прививкой от COVID-19 и от гриппа прошло не менее 30 дней.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО