Новые правила техосмотра начнут действовать с 1 марта 2021 года

Диагностические карты станут электронными, проходить ТО придется чуть реже.

Документ с поправками в закон о техосмотре транспортных средств подготовили в Министерстве экономического развития РФ (МЭР). Госдума приняла их сразу в трёх чтениях. Однако введут новые правила только 1 марта 2021 года.

С 1 марта прохождение технического осмотра автомобиля будет проводиться раз в два года для легковых автомобилей возрастом от 4 до 10 лет и ежегодно для машин старше 10 лет, автомобили младше четырех лет освобождаются от процедуры технического осмотра.

Также транспортные средства грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы возрастом от 4 до 10 лет теперь обязаны проходить ТО раз в два года. Все транспортные средства старше 10 лет – каждый год. Грузовые ТС более 3,5 тонн – каждый год. Такси старше пяти лет должны проходить ТО раз в полгода, автомобили до 5 лет – каждый год. Также ежегодно будут проводить технический осмотр автобусы и другие виды транспорта для перевозки пассажиров.

Также в следующем году при прохождении ТО вводится фотосъемка автомобиля с указанием спутниковых координат проведения съёмки, с фиксацией времени начала техосмотра и времени окончания техосмотра. Это нужно для исключения фальсификации. Сделанные фотографии будут передавать в единую базу ЕАИСТО. Ответственный оператор – МВД РФ.

Диагностическая карта станет электронной. Она подписывается электронной подписью технического эксперта, который провёл процедуру диагностики транспортного средства. Старые карты в бумажном варианте будут действовать до окончания срока их действия. Затем всем будут выдавать только электронные диагностические карты.

За выдачу фальсификационной (поддельной) диагностической карты (статья 14.4.1 КоАП РФ) владелец станции технического осмотра будет вынужден оплатить штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за внесение фальсификационную (поддельную) диагностическую карту в систему ЕАИСТО.

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра.

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