Водитель не сможет купить документы из-за необходимости фиксации процесса ТО.

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра. Законопроект вступит с силу с 8 июня 2020 года. Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту. Для этого нужно будет установить, что техосмотр проводился с нарушениями или что транспортное средство вообще не его не проходило. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления. Он размещен на портале проектов нормативных актов.

Документ от Минтранса позволит исключить покупку диагностической карты водителями. Теперь процесс техосмотра будет фиксироваться при помощи фотоотчета. За нарушения предлагается ввести штраф в размере двух тысяч рублей. Столько заплатит автолюбитель за вождение машины без пройденного техосмотра.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов.

