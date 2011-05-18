В мае 2024 года был принят закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты.

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в России в этом году. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на полях ПМЮФ.

По его словам, в мае 2024 года был принят закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Он вступит в силу с 25 мая 2025 года. Забарчук пояснил, что в реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

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