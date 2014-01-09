Автоэксперт раскритиковал новый закон о локализации машин такси

Аналитики рассказали о том, как в будущем закон скажется на услугах такси в России.

Принятый Государственной думой России закон о локализации автомобилей для таксопарков раскритиковал координатор межрегионального общественного движения "Стоп нелегал", советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" эксперт уточнил, что законодатели пытаются окончательно "убить" сферу такси.

Мы 10 лет ждали закон, элементарнейший из двух строчек, запрещающий иностранцам работать без российского водительского удостоверения. Они никак не могли его принять, потому что, видимо, не представляют себе поездки в такси без иностранцев, а может быть, вообще такси не представляют. Евгений Грэк, специалист

Дополнительно Грэк напомнил общественности о принятом через десять лет законе о разрешении, которое выдается на транспортное средство, а не на человека. Он пояснил, что документ депутаты "приняли какой-то не такой". Автоэксперт рассказал, что буквально за день парламентарии в двух частях приняли закон, регламентирующий деятельность такси, но который сразу "практически убили". Он задал политикам вопрос о том, кому они собираются продавать локализованные автомобили. По словам Грэка, под указанные в тексте документа рамки практически никто не подходит.

Я думаю, что закон будет просто бесконечно откладываться. Зачем эти популистские меры? Для кого этот закон принимался? <…> Вот пока что верится, что хотят окончательно убить отрасль такси, загнать людей в тень. Евгений Грэк, специалист

"Председатель Московского профсоюза такси "Добро" Николай Кодолов добавил, что пока что рано говорить о повышении цен на услуги такси, так как закон еще не вступил в силу и автовладельцы не знают, что именно будет происходить с автомобилями, которые сейчас работают на линии. На текущий момент, если машины внесены в государственный реестр и получили разрешение на работу в такси, то никто эти разрешения отменить не может. Эксперт предположил, что переход будет плавным, в течение нескольких лет. СПециалиста беспокоит низкое качество отечественных автомобилей, у которых фиксируются серьезные проблемы при пробеге в 100-120 тысяч километров. В свою очередь это говорит о внеплановых расходах и лишних простоях машин.

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Фото: Piter.tv