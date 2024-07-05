Редкий экземпляр советского автопрома: "Волга" с двигателем от "Чайки" выставлена на продажу в Эстонии

Машина с заводским двигателем мощностью 196 л.с. и трёхступенчатым "автоматом" способна разгоняться до 170 км/ч, а сотню набирает за 13 секунд — по тем временам это было очень солидно.

На немецком сайте объявлений mobile.de появилось необычное предложение — на продажу выставлена редкая "Волга" ГАЗ-31013 1992 года выпуска, оснащённая 5,5-литровым V8 от представительской "Чайки". Такие автомобили в свое время производились строго для КГБ и высших госструктур СССР и не попадали в свободную продажу. На объявление обратил внимание портал 110km.ru.

Машина с заводским двигателем мощностью 196 л.с. и трёхступенчатым "автоматом" способна разгоняться до 170 км/ч, а сотню набирает за 13 секунд — по тем временам это было очень солидно. Эти модели часто называли "догонялками" — ими сопровождали кортежи, либо оперативно выезжали на спецзадания.

По информации продавца, автомобиль собран в январе 1992 года и стал одним из последних в серии. За всё время он прошёл всего 280 километров. Более двух десятилетий уникальный седан находился в частной коллекции в Эстонии и, как отмечается в объявлении, не подвергался ни перекраске, ни реставрации — сохранилась оригинальная черная эмаль, бежевый велюровый салон и все заводские детали.

Отдельного внимания заслуживает и конструкция: усиленная подвеска, улучшенная тормозная система и особые настройки агрегатов делали ГАЗ-31013 мощным и выносливым служебным автомобилем, рассчитанным на высокие скорости и длительную эксплуатацию в режиме перегрузки.

Цена вопроса — 49 900 евро. Продавец подчеркивает, что не спешит расставаться с машиной и торг возможен только с заинтересованными коллекционерами.

Фото: mobile.de