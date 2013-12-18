Реестр незавершённых долгостроев создадут в Петербурге

Соответствующий документ рассмотрели депутаты городского парламента в третьем чтении.

По предложению депутатов ЗакСа Северной столицы, в городе примут реестр незавершённых объектов капитального строительства. Парламентарии уже утвердили законопроект в третьем чтении.

Инициативу подготовили представитель партии КПРФ Александр Рассудов, а также единороссы Павел Крупник и Денис Четырбок. Как подсчитали депутаты, на данный момент в Петербурге насчитывается 1,5 тыс. долгостроев, среди которых присутствуют объекты социнфраструктуры.

Реестр, который должен будет способствовать оперативности решений по долгостороям, будет находиться в распоряжении Смольного. Город сам решит, какой конкретно орган будет отвечать за его ведение.

Ранее мы сообщили о том, что почти 5 тыс. петербургских семей получили жилищные свидетельства.

Фото: Piter.TV