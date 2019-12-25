Редких собак научили распознавать коронавирусных больных

Стало известно, что в Петербурге может появиться новый метод диагностики коронавируса, об этом рассказал "АиФ-Петербург".
Специалисты учат шалаек (необычная порода – смесь северной лайки и южного шакала). На данный момент шалайки, работающие в аэропорту "Шереметьево", уже практически научились вычислять носителей болезни: собакам достаточно понюхать маску человека, чтобы выявить, заражен ли ее обладатель. В столице внедрять способ начнут с 2021 года.
Для обучения новому навыку подготовили безопасные для собак и для работающих с ними кинологов биоматериалы, полученные от больных коронавирусом. На первом этапе четвероногих знакомят с новым запахом, а уже потом просят найти его и обозначить это позой или голосом
рассказал кинолог.
В Петербурге всего 10 таких собак. Ветеринар Сергей Шутенко рассказал, что заразиться от человека и переносить коронавирус собаки не могут.
Ранее мы писали, что врач рассказал, какие органы поражает коронавирус.
Фото: "АиФ-Петербург"
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