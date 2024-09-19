Редкие белки-летяги показались в лесах Ленинградской области

Фотограф десять дней ждал, чтобы снять трехминутный выход летяг из дупла.

Уникальные кадры с обыкновенной летягой, проявившей активность в дневное время, были получены на территории Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба природоохранной зоны.

Фотографу потребовалось десять дней непрерывного наблюдения для фиксации редкого природного явления. Полученные съемки заняли всего три минуты. В пресс-службе отметили, что летяги ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому их появление в светлое время суток представляет особую редкость.

Ранее сообщалось, что попугай-носорог по кличке Шанти был благополучно задержан и возвращен в свой вольер. Сотрудникам учреждения потребовалось четыре дня для поимки птицы. Животное было обнаружено за пределами территории зоопарка. Состояние здоровья калао проверяют ветеринарные специалисты.

Фото: пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника