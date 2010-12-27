  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые нашли в Нью-Джерси редкую двуглавую гремучую змею
Сегодня, 16:10
126
nastya960

Ученые нашли в Нью-Джерси редкую двуглавую гремучую змею

0 0

Рептилия очень медленно двигается, поэтому может стать добычей хищников.

Герпетологи (ученые, изучающие пресмыкающихся) нашли в штате Нью-Джерси древесную гремучую двуглавую змею. Об этом сообщил канал ABC.

Двадцатисантиметровую змею  с двумя головами и четырьмя глазами в лесу нашли герпетолог Дейв Шнайдер и его коллега.

Как считает Шнайдер, у рептилии могут быть большие проблемы с выживанием в условиях дикой природы. Рептилия очень медленно двигается, поэтому может стать добычей хищников. Ученые забрали змею с собой, обеспечив при этом кровом и питанием.

Ранее в Петербурге полутораметровый питон проник в квартиру и спрятался в диване.

Фото: ABC

Теги: змея, рептилия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии