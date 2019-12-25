Редкая алмазная пыль из кристаллов льда появилась в воздухе Москвы

Столичный синоптик рассказал о безопасности данного природного явления для людей.

Редкая алмазная пыль из кристаллов льда появилась в столичном воздухе. Об этом в собственном Instagram-аккаунте написал синоптик из центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист уточнил, что для Центральной части РФ данное явление можно увидеть нечасто. Это связано с аномальным 20-градусным морозом при высокой влажности в атмосфере.Пыль представляет из себя мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе.

Данное явление носит название "ледяные иглы". Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также "осадками ясного неба". Евгений Тишковец, синоптик

Эксперт уточнил, что алмазная пыль не опасна для человека. Однако она может создать проблему для автоматизированных метеостанций аэропортов, что скажется на показателях видимости. Пыль можно увидеть в небе благодаря вспышкам. Сами кристаллы формируются при температурной инверсии, если теплый и более влажный воздух смешивается с холодным воздухом в нижнем слое атмосферы.

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Фото: Instagram / tishkovets_evgeny

