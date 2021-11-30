В регионе бушует циклон "Бенедикт".

На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Местные синоптики уточнили, что столичный регион будет находиться в зоне действия генуэзского циклона "Бенедикт". Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснил прессе, что в городе за 30 ноября должно выпасть не менее 23 мм осадков. Этот показатель составляет 40% от нормы за месяц. Эксперт уточнил, что такой уровень приравнивается к двум ведрам воды на каждый квадратный метр.

Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр. Евгений Тишковец, синоптик

Синоптик напомнил москвичам о том, что интенсивные обложные дожди будут лить стеной. Они сменятся во второй половине дня снегопадом. Жителей регион ждет резкое ухудшение видимости до 900 метров. Представители комплекса городского хозяйства Москвы рассказали прессе о том, что уровень свежевыпавшего снега местами может достигнуть двух сантиметров. Со вчерашнего дня все коммунальные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

