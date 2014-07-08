  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Редактора Ura.ru оставили под стражей
Сегодня, 9:36
86
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Редактора Ura.ru оставили под стражей

0 0

В Свердловской области сохранили без изменений решение Ленинского районного суда.

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление ареста редактора регионального издания "Ura.ru Дениса Аллаярова",который подозревается в даче взятки бывшему должностному лицу. Соответствующее заявление местным журналистам сделали сотрудники пресс-службы инстанции. Известно, что ранее  Ленинский районный суд по ходатайству государственного обвинения продлил меру пресечения фигуранту расследования в виде заключения под стражей на 2 месяца, по 4 октября 2025 года.

Постановление суда было обжаловано стороной защиты. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление оставлено без изменения.

пресс-служба Свердловского облсуда

Редактора Ura.ru Аллаярова оставили под арестом.

Фото:  Страница Дениса Аллаярова во ВКонтакте

Теги: ura ru, денис аллаяров, свердловская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии