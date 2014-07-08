Редактора Ura.ru оставили под стражей

В Свердловской области сохранили без изменений решение Ленинского районного суда.

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление ареста редактора регионального издания "Ura.ru Дениса Аллаярова",который подозревается в даче взятки бывшему должностному лицу. Соответствующее заявление местным журналистам сделали сотрудники пресс-службы инстанции. Известно, что ранее Ленинский районный суд по ходатайству государственного обвинения продлил меру пресечения фигуранту расследования в виде заключения под стражей на 2 месяца, по 4 октября 2025 года.

Постановление суда было обжаловано стороной защиты. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление оставлено без изменения. пресс-служба Свердловского облсуда

Редактора Ura.ru Аллаярова оставили под арестом.

Фото: Страница Дениса Аллаярова во ВКонтакте