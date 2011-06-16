Редактора Ura.ru Аллаярова оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда по уголовному делу в отношении редактора.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, но оставил без изменения меру пресечения для редактора местного издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчина будет находиться под арестом из-за подозрения в уголовном деле, связанном с дачей взятки бывшему должностному лицу (по части 3 статьи 291 УК РФ). Таким образом инстанция оставила без изменений постановление Ленинского районного суда о заключении фигуранта расследования под стражу. Ранее стало известно о том, что заседание состоится в закрытом от общественности и журналистов режиме. В зал представителей СМИ запустили только во время оглашения решения.

Закрытое судебное заседание. картотека суда

Напомним, что ранее суд отправил Аллаярова под стражу до 4 августа. Дополнительно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста для экс-начальника отдела уголовного розыска отдела полиции под номером десять по Екатеринбургу Андрею Карпову. Подозреваемый обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Немногим ранее, 5 июня, правоохранители задержали троих сотрудников издания "Ura.ru" и провели обыски в редакции. Затем в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки, двое других ранее задержанных сотрудников СМИ были отпущены после допроса в качестве свидетелей.

Задержанного редактора URA.РУ обвиняют в даче взятки его родному дяде-полицейскому.

Фото: Страница Дениса Аллаярова во ВКонтакте