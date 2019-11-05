Для геймеров стала доступна игра Red Dead Redemption 2

Всем желающим приобщиться к интерактивному вестерну следует подготовить на жестком диске 109 Гб.

Одна из самых ожидаемых видеоигр Red Dead Redemption 2 стала доступна для пользователей. Об этом сообщил издатель Rockstar Games в официальном Twitter-аккаунте.

Всем желающим приобщиться к интерактивному вестерну следует подготовить на жестком диске 109 Гб. Однако RDR 2 настолько требовательна к железу, что даже самая топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX2080Ti не сможет обеспечить максимальную производительность. Игру можно будет запустить в разрешении 4К только на средних и высоких настройках графики. Графический процессор для "ультра"-настроек пока не создан.

Действие RDR 2 разворачивается в 1899 году на Диком Западе, на территории вымышленных штатов США. В центре сюжета приключения банды Датча Ван дер Линде. Под управлением игрока находится один из членов банды Артур Морган. После неудачного ограбления бандиты вынуждены скрываться в глуши. Игрок может свободно путешествовать по обширному миру RDR 2 и самостоятельно находить интересные места и занятия. К их числу относятся перестрелки, ограбления и охота на диких животных.

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Видео: YouTube / TotalWeGames