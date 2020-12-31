Вышел новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата релиза компьютерной игры неизвестна.

Вышел новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео появилось на YouTube-канале IGN. Известно, что компьютерную игру разрабатывала компания GSC Game World. Кадры демонстрируют локации, по которым игроку придется ходить. В описании к ролику специалисты указали, что видео сделано на движке игры. Они уверены, что тизер показывает "настоящие ощущения от игры". В тизере звучит кавер на песню музыкальной группы СПЛИН "Линия жизни".

В списке преимуществ гейм-плея названы быстрая смена декораций, зловещие пейзажи, непокидающее игрока ощущение опасности. Оно будет сопровождаться различимым гитарным саундтреком. Выход второй части видеоигры запланирован на новых версиях Xbox Series X и PC. Она станет автоматически доступна подписчикам Game Pass. Дата релиза не сообщается.

Напомним, что украинская студия GSC выпустила первую часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" в 2007 году. Компьютерная игра стала одной из самых популярных в жанре RPG. В 2008 и 2009 годах появились специальные дополнения "Чистое небо" и "Зов Припяти".

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