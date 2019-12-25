Рецидивист напал на девушку в лифте дома на улице Хошимина

Мужчина накинул на шею жертвы эластичный шнур и стал душить.

В Петербурге будут судить мужчину за разбойное нападение на девушку. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Незнакомец набросился на свою жертву в лифте дома №11/2 на улице Хошимина. Мужчина накинул на ее шею эластичный шнур и стал душить. Падая на пол, девушка выронила мобильный телефон и сумку. Злоумышленник схватил вещи и скрылся с места преступления.

Задержанный был неоднократно судим. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV