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Рецидивист напал на девушку в лифте дома на улице Хошимина
Сегодня, 9:58
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Alena_Zinovieva

Рецидивист напал на девушку в лифте дома на улице Хошимина

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Мужчина накинул на шею жертвы эластичный шнур и стал душить.

В Петербурге будут судить мужчину за разбойное нападение на девушку. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Незнакомец набросился на свою жертву в лифте дома №11/2 на улице Хошимина. Мужчина накинул на ее шею эластичный шнур и стал душить. Падая на пол, девушка выронила мобильный телефон и сумку. Злоумышленник схватил вещи и скрылся с места преступления.

Задержанный был неоднократно судим. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в сарае под Всеволожском нашли обглоданный животными труп мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, разбой, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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