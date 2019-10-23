Рецидивист с патронами вломился в квартиру на улице Зины Портновой

Мужчина ранее был судим за угрозу убийством.

В полицию Петербурга обратились хозяева квартиры на улице Зины Портновой и рассказали о незаконном проникновении к ним в жилище. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По словам заявителей, 53-летний мужчина без спроса пришел к ним в гости. В кармане у него был коробок, в котором находились 22 охотничьих патрона. Позже он пояснил, что несколько дней назад нашел их в мусорном баке.

Стражи порядка задержали мужчину. Оказалось, что ранее он был судим за угрозу убийством.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в квартиру. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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