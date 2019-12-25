Рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку в коммуналке на Корнеева

В Кировском районе изнасиловали 2-летнюю девочку. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Об инциденте во втором часу ночи 8 марта в полицию сообщила 42-летняя мать девочки, которая работает в охранном предприятии. По словам женщины, над её ребёнком надругался сосед по лестничной площадке в доме на улице Корнеева. Произошло это ещё 9 февраля в комнате мужчины в коммунальной квартире.
Подозреваемый задержан. Ранее мужчина был шесть раз судим за кражу, угрозу убийством, за нанесение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков.
Ранее петербуржец заявил в полицию на молодого человека за секс с несовершеннолетней дочерью.
Фото: Piter.TV
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