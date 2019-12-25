В Петербурге мужчина показывал половой орган 2-летней девочке

Это случилось в декабре 2019-го года, однако в полицию поступило сообщение совсем недавно.

В распоряжении Piter.tv появилась информация о том, что случилось между 44-летним судимым петербуржцем и 2-летней девочкой, оказавшихся вместе после того, как 42-летняя женщина оставила их одних, придя к мужчине в гости.

Выяснилось, что мужчина трогал половые органы ребенка, снимал происходящее на мобильный телефон и сам находился обнаженным ниже пояса. Это случилось в декабре 2019-го года, однако заявление в полицию поступило только в ночь на 8 марта.

Ранее мы сообщали о том, что женщина попросила привлечь к ответственности соседа за сексуальный интерес к малолетнему ребёнку. По её словам, мужчина стал проявлять повышенное внимание к двухлетней дочери ещё 9 декабря прошлого года, когда женщина пришла с ребёнком в гости.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, на поиск мужчины ориентированы наряды.

Фото: Pixabay