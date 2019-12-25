Гепатолог Дианова поделилась рецептом правильной окрошки

В состав блюда входит репа.

Стало известно, как готовить окрошку, которая будет не только вкусной, но и полезной. Рецептом поделилась гепатолог, гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова с телеканалом "360".

По словам специалиста, блюдо может полностью заменить обед. В нем есть жиры, белки и углеводы.

Врач подчеркнула, что вместо редиса нужно использовать репу. В ней есть немного другая горчинка. Редис же, по словам Диановой, более грубый, нежели репа.

Гепатолог призналась, что часто готовит окрошку с мясом. А вот колбасу она не добавляет. Дианова подчеркнула, что квас можно использовать тем людям, которые не имеют проблем с желудком, например, изжогу. Для людей, которые страдают заболеваниями ЖКТ, стоит использовать кефир или йогурт.

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Фото: russianfood.com