Квест по самопознанию. Рецензия на фильм "Джуманджи: Новый уровень"

Второй заход на переосмысление классики 90-х стартует в российских кинотеатрах с 12 декабря.

Режиссер Джейк Кэздан снова пошел по проторенной дорожке построения сиквела для развлекательного кино. "Джуманджи" по-прежнему имеет мало общего с фильмом с Робином Уильямсом, хотя и пестрит небольшими отсылками к оригиналу. Во второй части по традиции появились герои предыдущей киноленты. Из "новеньких" по киношному квесту путешествует комичная Аквафина из некомичного "Прощания" и Дэнни ДеВито.

В основе сюжета – история становления подростка. После событий "Зова джунглей" прошло два года и главные герои пытаются жить дальше: наивная блондинка Бетани путешествует по миру, качок Фридж 24 часа в сутки отдает спорту, скромная Марта познает радости студенческой жизни, а Спенсер борется с нездоровой тревожностью. Для последнего персонажа взрослая жизнь оказалась полна социальных установок, которые он не в силах преодолеть. Он кажется не просто киношным неудачником, но юношей с реальными психологическими проблемами, потому побег в "Джуманджи" при помощи магической консоли — единственный выход. В этом заключается очень ценный посыл для предновогодней комедии. Попросить помощи у близких – абсолютно нормально.

В целом для приключенческой комедии здесь очень много социальных интеграций на злобу дня. Персонажи обсуждают хейтеров, отыгрывание радости в Instagram, чтобы убедить общество в своей успешности и даже бодипозитив.

Для того, чтобы приключенческий фильм не превратился в подростковую мыльную оперу, Кэздан умело добавляет линию про дедушку Спенсера (Дэнни ДеВито), который тяжело переживает принятие старости. В итоге старичка взбодрит "Джуманджи", которая по ошибке затянет его вместе с друзьями внука. Ребята намерены вытащить друга из игры. Дуэтом с дедушкой идёт и персонаж Дэнни Гловера, который играет старого друга Майло. В "Джуманджи" дедули попадут в самые харизматичные аватары – Дуэйна Джонсона и Кевина Харта.

С первых минут у зрителей появится ощущение, что где-то они уже видели именно эти джунгли, бегемота, который обязательно нападет из воды и "неожиданные" сюжетные" повороты. В первые 5 минут локации "Джуманджи" действительно повторяются кадр в кадр, таким образом Кэздан создает иллюзию настоящей компьютерной игры. Позже зрители с облегчением выдохнут, потому что режиссер добавил много новых и красочных локаций, по которым будут бродить знакомые персонажи.

Злодей в киноленте, которого отыгрывает звезда "Игры престолов" Рори МакКанн, весьма однобок в исполнении. Персонаж не обладает характером, иногда произносит пафосную речь и злобно рычит. Впрочем, что ещё нужно для злодея в старой игре? В остальном сценаристы и режиссеры неплохо прописали экшн-сцены, где на главных героев нападают дикие звери. Также приятным для всего фанатского сообщество стало то, что Кэздан интегрировал в новую часть "пасхалку" от "Джуманджи" 1995 года. Правда, идёт она сценой после титров. Она и станет той самой мейнстримной деконструкция хэппи-энда, которую совсем недавно Disney использовал в "Холодное сердце 2".

В остальном "Джуманджи: Новый уровень" восхитительный фильм для предновогодней суеты. Кинолента увлекает и даёт отдохнуть. Это милое и по-настоящему смешное кино о самопознании и рефлексии на социум.

Фото: кадры из фильма / WDSSPR