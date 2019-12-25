Полуторогодовалая девочка выпала из рук матери в автобусе на Муринской дороге

Происшествие случилось в результате экстренного торможения. Малышка получила сотрясение мозга.

В среду, 26 июля, у дома №74 по Муринской дороге в результате резкого торможения автобуса пострадала маленькая девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 50-летний водитель общественного транспорта применил резкое торможение, в результате которого одна из пассажирок не смогла удержать на руках полуторагодовалую дочь. Девочка упала на пол.

Пострадавшая госпитализирована с сотрясением головного мозга в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске после тяжёлой болезни умерла годовалая девочка.

Фото: Piter.TV