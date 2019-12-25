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Ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Софьи Ковалевской
Сегодня, 13:57
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smirenny

Ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Софьи Ковалевской

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11-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что накануне 11-летний ребенок выпал из окна на улице Софи Ковалевской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД. 

По предварительной информации, пятиклассница хотела спуститься на улицу из окна, не удержалась и сорвалась в низ. Она получила серьезные травмы. Что именно подвигло девочку на такой поступок и где были ее родители, неизвестно.

Ранее мы писали, что из-за взрыва бочки кваса на рынке в Сосновой Поляне пострадал продавец. 

Фото: Piter.TV

Теги: происшествие, ребёнок выпал из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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