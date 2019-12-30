Из-за взрыва бочки кваса на рынке в Сосновой Поляне пострадал продавец

Очевидец слышал два взрыва, как минимум.

Днем в воскресенье жители Сосновой Поляны испугались взрыва на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого, однако ничего криминального не произошло.

Очевидцы сообщили СМИ, что взорвались две бочки с квасом, предположительно, из-за того, что перегрелись на солнце. Возможно бочки перегрелись, а сам квас забродил, поэтому конструкция не выдержала. Один из продавцов был госпитализирован с травмами.

Ранее мы писали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото: Piter.TV