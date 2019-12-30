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Из-за взрыва бочки кваса на рынке в Сосновой Поляне пострадал продавец
Сегодня, 14:37
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smirenny

Из-за взрыва бочки кваса на рынке в Сосновой Поляне пострадал продавец

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Очевидец слышал два взрыва, как минимум.

Днем в воскресенье жители Сосновой Поляны испугались взрыва на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого, однако ничего криминального не произошло. 

Очевидцы сообщили СМИ, что взорвались две бочки с квасом, предположительно, из-за того, что перегрелись на солнце. Возможно бочки перегрелись, а сам квас забродил, поэтому конструкция не выдержала. Один из продавцов был госпитализирован с травмами.

Ранее мы писали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: взрыв бочки, взрыв на рынке, сосновая поляна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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