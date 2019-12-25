Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 27 июня, ребенок умер под колесами Hyundai Tucson в Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что ДТП произошло во Всеволожском районе, недалеко от СНТ "Монтажники". Водитель Hyundai Tucson наехал на 60-летнюю женщину и 11-летнего мальчика, которые шли вдоль левого края дороги. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv